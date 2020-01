Assessoria – A Prefeitura de Xapuri por meio do prefeito Bira Vasconcelos mostra mais uma vez que o sentimento que move sua atual administração é a garantia do bem estar de sua população e jamais intenções políticas e partidárias.

Na manhã de hoje, 02, em seu Gabinete Institucional, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos juntamente com um grupo de vereadores, a equipe gestora do Departamento de Água e Saneamento (DEPASA) em Xapuri e representante da Gerência Geral do DEPASA no Estado, se reuniram para discutir uma estratégica eficaz e célere, que possa garantir novamente o abastecimento permanente de água potável a população do bairro Sibéria e demais localidades do município, que há semanas vêm sofrendo com a interrupção do abastecimento.

Ficou acordado na reunião, que será implementada o quanto antes, uma tubulação provisória suspensa, que atravessará o Rio Acre sentido Sibéria e abastecerá caminhões pipas, que sucessivamente abastecerá as casas da localidade, garantindo assim o fornecimento de água potável à comunidade.

Enquanto se dá a execução de tal estratégia, a Prefeitura auxiliará o DEPASA na transferência da ETA do Igarapé Fura ao bairro Sibéria, o que facilitará num futuro breve a adequação por completa de uma nova Estação de Tratamento de Água em Xapuri, que atenderá exclusivamente ao bairro Sibéria e entorno.