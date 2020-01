Polícia apreendeu quase 10 quilos de cocaína, nesta quinta-feira (2), em rodovia no Acre — Foto: Lidson Almeida

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de quase 10 quilos de cocaína na noite desta quinta-feira (2), na cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Civil, a droga estava escondida dentro de uma mochila infantil em um veículo que foi abordado durante fiscalização na rodovia.

Após receber informação, a polícia montou um cerco e, ao tentar fazer a abordagem, o veículo ainda furou o bloqueio policial, mas, em seguida foi interceptado. Um dos suspeitos conseguiu fugir entrando na mata e o outro foi preso em flagrante.

O delegado da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), Roberto Lusena, informou que as investigações apontaram que o mandante do tráfico estaria em um hotel no Centro da capital acreana, Rio Branco.

O homem também foi preso e levado para a sede da delegacia para ser ouvido. A polícia não divulgou o nome dos suspeitos.

“Recebemos denúncias de que esse carregamento de entorpecente estaria vindo pela estrada. Então, os policiais montaram uma equipe e foram ao local fazer essa abordagem. Dentro do veículo foi encontrada toda essa quantidade de entorpecente. Continuamos as investigações e conseguimos pegar o comprador dessa droga, no caso, a pessoa que financia. Agora vamos continuar a investigação para ver se a gente consegue localizar os outros envolvidos”, afirmou o delegado.

A droga, segundo a polícia, estava sendo transportada da região de fronteira do Acre com a Bolívia e, possivelmente, seria levada para a região sudeste do Brasil. Do G1 Acre