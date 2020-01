Assessoria – Os serviços de recuperação da malha asfáltica de ruas e avenidas de Rio Branco, avançam com às 17 frentes de obras executas pela Prefeitura. Objetivo é melhorar o tráfego de veículos, principalmente em vias utilizadas como corredor de transporte coletivo.

Nesta sexta-feira, 3, trechos da Rua Antônio Pessoa Jucá, que liga os bairros Tancredo Neves, Montanhês e Caladinho, receberam asfalto quente na recuperação do pavimento.

A Rua Antônio Pessoa Jucá é um importante corredor do transporte coletivo na região, pois interliga alguns bairros da cidade. De acordo com orientação da Prefeita Socorro Neri, a Prefeitura monitora as condições de trafegabilidade dos corredores do transporte público, a fim de providenciar a manutenção da malha asfáltica, sem que haja prejuízo para o sistema de transporte público.

“De manhã, de tarde, ou de noite estaremos trabalhando para manter a trafegabilidade das ruas. Por orientação da prefeita Socorro Neri o Município mantém o foco de obras nos corredores que interligam bairros e pessoas”, afirmou o encarregado de obras Ronivan Alves, o Roni.

Segundo Roni, o esforço de melhoramento está sendo feito também com material de demolição asfáltica, de petrificação sólida, o que garante agilidade nos serviços, diminui gastos e aumenta a vida útil do pavimento.