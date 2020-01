A malária é uma doença que faz parte da rotina dos moradores do Juruá, mais precisamente de Cruzeiro do Sul onde a doença tem um histórico de maior número de infectados.

Um morador do Rio Bajé, denunciou o descaso das autoridades de saúde do município. Segundo o mesmo, só na comunidade em que mora, são quinze pessoas com malária e algumas que foram fazer exames de dengue feito em Cruzeiro do Sul, ainda por receber.

“Ninguém apareceu por lá para fazer nada, não recebemos nenhum agente de saúde, mesmo com muitos casos confirmados”, desabafa.

O que tem gerado alarme na população, foi a notícia de que o primeiro caso de dengue foi confirmado na cidade e segundo informações outros possíveis casos podem ser divulgados nos próximos dias.

O vereador Átila Pinheiro (PSD), nos confirmou que é intrigante a maneira como a secretaria municipal de saúde trata a situação. Para o parlamentar já era possível ter alguma ação por parte da prefeitura, seja preventiva ou na parte de combate.

“Não tem agente de endemias atuando no combate à malária, muito menos na dengue em Marechal. Nunca se viu borrifarão, fumasse ou algo do tipo, o que é muito grave. Se não tiver uma iniciativa do poder público, fazendo mutirão de limpeza, conscientizando as pessoas, a situação tende a se agravar ”, finalizou o vereador.

Os produtos químicos utilizados no combate à malária e dengue, estão em falta nas cidades. O ministério da saúde que é o órgão que faz o repasse para as prefeituras, está desde agosto de 2019 sem fazer o repasse.

Procuramos fazer contato com o secretário municipal de saúde de Marechal Thaumaturgo, José Maria, para que o mesmo se manifestasse sobre o caso, mas até o fechamento da Matéria não obtivemos respostas.