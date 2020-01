Segundo o secretário de cultura, esporte, turismo e lazer da prefeitura de Cruzeiro do Sul Aldemir Maciel Filho, o fundo dispõe de 150 mil reais para investimento em projetos na área esportiva.

Aldemir explica que o processo que possibilitou o lançamento do primeiro edital de esportes de Cruzeiro do Sul teve início em 2018, quando a secretaria realizou 25 escutas esportivas e conferências em dois fóruns de esporte, em parceria com os esportistas da cidade.

O projeto de autoria do executivo que foi aprovado na câmara por unanimidade, possibilitou o lançamento do edital já no valor inicial de 150 mil (os projeto da lei de incentivo à cultura tiveram início com 70 mil reais, sendo ampliado para 100, 120 e agora conta com 150 mil reais para realização de projetos).

A expectativa é que 38 a 40 projetos serão aprovados na área de esportes, que junto com a cultura deverão somar mais de 100 projetos esportivos e culturais. “Projetos que serão realizados diretamente pelo artista e esportista”, reforça o secretário.

As fichas de inscrição podem ser obtivas no prédio da secretaria municipal de cultura localizada na rua Rui Barbosa, 67 Centro (prédio da antiga biblioteca municipal) que funciona das 8 às 17 horas.

Mais informações podem ser obtidas no endereço web: www.cruzeirodosul.ac.gov.br