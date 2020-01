Um dos estabelecimentos teve perda total. Já no outro, queimaram algumas roupas e alguns manequins. O Corpo de Bombeiros do Acre conseguiu controlar as chamas.

Proprietária da loja menos atingida, Elizania Teles disse que perdeu algumas mercadorias. Ela afirmou também que as luzes estavam acesas no box onde começou o fogo, mas que o costume é de desligar o contador de energia.

“Começou fogo no de lá e passou para cá. Pegou fogo em tudo, nas duas bancas”, lamentou.

Roupas e manequins foram queimados durante incêndio no Calçadão Benjamin Constant — Foto: Hugo Costa / Arquivo pessoal

O tenente do Corpo de Bombeiros Marcelo Andrade disse que foram apenas danos materiais. Ele acrescentou que os bombeiros tiveram dificuldade para chegar até o local por causa da distância. O carro precisou ficar no estacionado próximo à Central de Atendimento (OCA).

“Devido à dificuldade no acesso, viatura não consegue chegar perto, ficou perto do estacionamento da OCA, tivemos que jogar mais de 10 lances de mangueiras, precisamos do apoio do segundo batalhão. Talvez se não tivesse essa dificuldade do acesso poderia ter contido o fogo mais rápido, com mais êxito”, contou.

Em março do ano passado, um incêndio de grandes proporções atingiu dez lojas no mesmo calçadão, que fica próximo do Colégio Acreano. Das dez lojas afetadas, duas tiveram mais estragos e as demais foram atingidas com menor gravidade. Por Aline Nascimento, G1 Acre