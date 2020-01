O presidente, no entanto, preferiu se omitir sobre o ataque e disse que vai consultar o general Augusto Heleno / Foto: Reprodução / Twitter Jair Bolsonaro

Na saída do Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre a ação dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, que tirou a vida do general iraniano Qassem Soleimani na noite desta quinta-feira (2). O presidente, no entanto, preferiu se omitir sobre o ataque e disse que vai consultar o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), antes de “emitir juízo de valor”.

“Tive algumas informações ontem à noite, de madrugada. Vou me encontrar agora com o general Heleno para me inteirar do que realmente aconteceu. Daí por diante, emitir o meu juízo de valor”, disse.

Bolsonaro preferiu comentar sobre a possível alta de combustíveis no Brasil por conta do ataque dos EUA. No entanto, ele afirmou que não conseguiu conversar sobre o tema com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e nem com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Que vai impactar, vai. Agora, vamos ver nosso limite aqui. Porque, se subir, já está alto o combustível, se subir muito complica”, afirmou o presidente.

Os preços do petróleo já dispararam nesta manhã de sexta-feira (3) por conta do ataque em Bagdá. O preço do barril de petróleo saltou quase 3 dólares, provocando preocupações de interrupção do fornecimento de petróleo no Oriente Médio. Por revistaforum.com