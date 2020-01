O envolvimento em ataques ‘terroristas’ no passado não é suficiente para fazer o ataque legal” (Foto: Reuters)

Brasil 247 – A relatora da ONU (Organização das Nações Unidas) para execuções extra-judiciais, Agnès Callamard, afirmou que o ataque dos Estados Unidos contra o general da Força Revolucionária da Guarda Quds do Irã Qasem Soleimani violou os direitos humanos e não teve embasamento legal.

“As mortes premeditadas de Qasem Soleiman e Abu Mahdi Al-Muhandis foram provavelmente ilegais e violam leis internacionais de direitos humanos. Além do contexto de hostilidade, o uso de drones ou outros meios para matar quase nunca são legais”, disse ela no Twitter.

“Em outras palavras, quem matou esses dois homens precisaria demonstrar que eles constituíam uma ameaça iminente a outros. O envolvimento em ataques ‘terroristas’ no passado não é suficiente para fazer o ataque legal”, complementou.

#Iraq: The targeted killings of Qasem Soleiman and Abu Mahdi Al-Muhandis are most lokely unlawful and violate international human rights law: Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal (1)

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020