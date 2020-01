A prefeitura de Capixaba, divulgou nesta quinta-feira (02) o edital de Nº (02/2019) no Diário Oficial do Estado (DOE) que trata sobre o processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por prazo determinado para atuar na rede de saúde básica do município.

O prazo de validade será de doze meses, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

As inscrições começam nesta sexta-feira (03) até o dia 8 de Janeiro, o candidato deve entregar a documentação na Escola Infantil Mundo Encantado, no horário das 8h às 12 e das 14 às 17h.

O requisito minimo é ter ensino médio completo; quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito acima, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de um ano.