O jovem Herbety Miguel Pereira Martins, 19 anos, foi preso acusado de furto de motocicleta, na noite desta quarta-feira (1), no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

A Polícia Militar, através do 5° Batalhão do Alto Acre, realizava um patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade, quando recebeu uma denúncia via CIOSP, sobre o roubo de uma motocicleta modelo Honda, de propriedade de um segurança que estava trabalhando e se deu conta que sua moto não estava mais no local que ele deixou, então, acionou a polícia pelo 190.

A guarnição entrou em ação e fez um patrulhamento minucioso, e conseguiu recuperar a motocicleta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Epitaciolândia, para os devidos procedimentos.