O corpo do ribeirinho Francisco Albenizio Lima de Souza, 44 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, na tarde desta quinta-feira (2), no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações de testemunhas, o ribeirinho havia consumido bebidas alcoólicas nesta quarta-feira (1) e resolveu colocar o motor de “rabeta” na canoa. Francisco estava muito embriagado e acabou perdendo o equilíbrio, e caiu dentro do Rio Juruá.

Os bombeiros trouxeram o corpo para a margem do rio com o auxílio de um barco e acionaram o Instituto Médico Legal (IML), que foi recolheu o cadáver e levou para a sede em Cruzeiro do Sul.