Um motociclista identificado como Erik, de 18 anos, morreu após sofrer um acidente no início da noite desta quarta-feira (1), na Rua Maranhão, no Bairro Cohab, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Erik estava em uma moto modelo Biz quando colidiu de frente com um moto modelo Bros, pilotada por um homem identificado como Rodrigo. Erik ficou com fratura exposta no fêmur, e Rodrigo ficou apenas com escoriações.

Eles foram encaminhados por uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital João Câncio Fernandes. Erik não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. Já Rodrigo foi liberado da unidade de saúde após receber atendimento.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e realizou os devidos procedimentos com o Policiamento de Trânsito. As motos foram levadas ao pátio do Detran.