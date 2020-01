O Centro de Línguas (CEL) abriu 810 vagas para o primeiro semestre de 2020 em Rio Branco. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Estado (DOE). Para os interessados em aprender um novo idioma, há vagas para espanhol, inglês, francês, italiano e libras.

A oportunidade é ofertada pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE). A pré-inscrição pode ser feita do dia 20 a 23 janeiro pelo site da SEE, somente por alunos da rede pública do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. Estudantes de baixa renda com bolsa de estudos integral também podem concorrer.

Para efetivar a inscrição, o aluno ou seu responsável deve ir até a secretaria do CEL para entregar a documentação nos dias 20 a 24 de janeiro.

Conforme o edital, as vagas que não forem preenchidas na pré-inscrição on-line dos alunos da rede pública vão ser ofertadas à comunidade, no período de 28 a 30 de janeiro.

Para concorrer como comunidade, o candidato deve ter ensino médio completo e ou ser aluno da rede particular de ensino.

O início das aulas está previsto para o dia 17 de fevereiro, para as turmas de segunda e quarta, e no dia 18 para as turmas de terça e quinta.