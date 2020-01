Uma motorista, na manhã desta quarta-feira (1), perdeu o controle do carro que dirigia e colidiu contra um poste de energia que fica em frente a uma casa no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

O acidente aconteceu por volta das 5h e, segundo testemunhas, a motorista saiu da rua Princesa Isabel, cruzou a Avenida Nações Unidas e colidiu contra o poste e por pouco não atinge uma moto que estava estacionada também na frente da casa.

O autônomo Vandinei Ferreira disse que o barulho foi assustador e acordou todo mundo da casa. “Pensei que tinha sido na minha moto, depois pensei que fosse raio. Quando saímos, vimos que tinha dois passageiros, um rapaz e uma moça. Ele conseguiu sair, mas ela estava em choque ainda e ajudei ela a sair do volante”, conta.

O policiamento de trânsito, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro da capital apenas com ferimentos leves. Do G1 Acre