O marido da mulher, identificada como Francisca Saraiva, de 46 anos, teria chegado em casa sob efeito de bebida alcoólica, fato que teria ocasionado um briga entre o casal ao ponto Raimundo Nonato Amâncio sacar de uma arma branca (faca) e desferir um golpe na região do abdômen da companheira.

O filho de 17 anos, teria tentado salvar a mãe e foi ferido com um corte na barriga e um no braço direito. O homem então fugiu tomando rumo ignorado enquanto socorristas do SAMU eram acionados por vizinhos.

A mulher foi salva com a chegada rápida dos socorristas, já que o golpe no abdômen foi profundo e teria perdido bastante sangue. Ambas as vítimas foram levados para o hospital em Brasiléia, onde receberam atendimento.

Francisca provavelmente será transferida para a Capital, onde passará por cirurgia. Homens da Polícia Militar estão realizando buscas pelo bairro na tentativa de localizar o homem e o conduzir à delegacia. Por Alexandre Lima / oaltoacre