Assim como seu pai, o ex-deputado federal Ildefonso Cordeiro, Ilderlei resgatou a tradição de celebração nos bairros, doando bois e cestas básicas à comunidade. A doação de cunho pessoal partiu do sentimento de gratidão e solidariedade alimentados pelo prefeito.

“O Ilderlei é um homem de Deus e a gente só tem que agradecer por essa iniciativa, que proporciona um dia de lazer à comunidade”, destacou o pastor Madcelso Oliveira.

A servidora pública Elisa Lima, moradora da Vila Lagoinha, parabenizou a iniciativa. “Eu estudei com o Ilderlei na sexta série e fico muito honrada de constatar que ele se tornou um homem honrado e trabalhador”, frisou.

Lisonjeado, Ilderlei agradeceu a parceria da comunidade, do Legislativo e a equipe da Prefeitura. “Eu fico muito feliz de poder realizar um trabalho tão lindo, iniciado pelo meu pai. Os resultados da nossa gestão são fruto da parceria concreta com o legislativo, por meio de vereadores sérios que tanto nos ajudam. Mas, o meu agradecimento especial é para todos os cruzeirenses que nos deram um voto de confiança”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

As confraternizações foram promovidas em todos os bairros de Cruzeiro do Sul, tendo em vista que todos foram contemplados com doações.

Para a vereadora Mariazinha Soriano, o momento é de gratidão. “Em primeiro lugar, agradeço a Deus e ao prefeito Ilderlei Cordeiro por esse momento de união entre as comunidades”, endossou a parlamentar. As ações também foram prestigiadas pelos vereadores Leandro Cândido, Clodoaldo Rodrigues, Franciney, Ocenir, Chaguinha do Povo e Keleu.