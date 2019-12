Caso aconteceu em Gana, na África. Religioso dá chacoalhadas em órgão genital.

Há muitos cultos religiosos em todo o mundo. Alguns deles, para nós ocidentais, podem parecer bem estranhos ou curiosos. Parte deles, de tão diferentes, viram notícia em todo o mundo. É o caso de um culto evangélico que está sendo realizado todas as semanas em Gana, na África.

O caso ganhou repercussão aqui no Brasil graças à uma reportagem produzida pela RedeTV! e publicada nesta terça-feira, 6. Um pastor identificado como Daniel Obinim aparece em imagens dizendo que é capaz de acabar com a impotência dos homens de sua igreja. Não para por aí. Daniel revela ter o poder do milagre peniano, aumentando o órgão genital apenas tocando nele.

Os homens de sua Congregação se animaram com a ideia e hoje os cultos vivem cheios. O momento mais esperado da celebração religiosa é quando o pastor massageia os pênis de seus fiéis. A situação ganhou repercussão graças a um canal de televisão local.

Nas imagens da TV, ele aparece em um sala cheia de homens, que chegam a colocar a parte frontal do corpo para frente. Em alguns fiéis, o trabalho miraculoso parece mais difícil. Talvez, por isso, o religioso fica mais tempo com esses homens. Já em outros, ao invés de permanecer mais tempo com o órgão genital em suas mãos, Daniel dá chacoalhadas.

“Se você não gosta de alguma parto do seu corpo, venha até mim. O que você quer que eu não posso oferecer?”, diz o religioso. O religioso diz que não é só o pênis que ele tem a capacidade de aumentar. Para as mulheres, ele oferece dar um aperto em suas nádegas ou seios.

Em seguida, ele diz que seus poderes vem do reino espiritual, que Deus o deixava fazer tal coisa com sua Congregação. “Se você tem uma ‘masculinidade’ pequena, eu posso mudar isso tudo quando você vier para o reino espiritual”, disse o religioso.

As imagens do pastor repercutiram em todo o mundo. Nas redes sociais, há quem critique o trabalho do religioso. Alguns dizem que ele está se aproveitando da igreja e do nome de Deus. Já outros creem que e Religião, assim como futebol e política (seguindo o ditado), não se discute.

Bizarro, não é mesmo?! E há quem acredite nas “mãos milagrosas” de Obinim! Uma emissora de TV local registrou o exato momento em que o pastor aplica sua técnica nos fiéis.

Veja o Vídeo:

Fonte: br.blastingnews.com