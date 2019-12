Uma carreira elitizada e cheia de regalias, que em vários aspectos supera em dobro, o que os parlamentares recebem no congresso nacional. Assim é a vida de magistrado no Brasil

Supersalários, subsídios de todo o tipo, férias diferenciadas. À lista interminável de privilégios de membros do Poder Judiciário, se acrescentam outros mais. Juízes de 24 Estados recebem por mês mais de R$ 1 mil de vale-refeição. Há estados, como Pernambuco, em que o valor chega a R$ 4.787 – o equivalente a 4,8 vezes o salário mínimo.

247 – Entre as inúmeras vantagens e privilégios dos membros do Poder Judiciário, um dos que chama mais a atenção é o valor do vale-refeição.