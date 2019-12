3 de Julho – Enquanto a população do município de Porto Acre, amarga a falta de gestão do atual prefeito Bené Damasceno (PP), principalmente na área da saúde pública, ambulâncias zero quilometro, encontram-se quebradas e abandonadas em galpão na cidade de Rio Branco.

A denúncia foi feita na manhã desta segunda feira 30, pelo vereador de Porto Acre, Célio Nogueira (DEM) e contou à nossa reportagem que um outro veículo tipo S10 no valor de mais de R$ 100 mil, desapareceu misteriosamente da prefeitura.

“As duas ambulâncias são fruto de emendas parlamentares adquiridas em 2019, e todas já estão quebradas e abandonadas. Já a S10 que era da seaprof, simplesmente sumiu”, lamenta Célio Nogueira.

Em pesquisa na internet no site do Departamento Estadual de Trânsito-Detran, foi possível encontrar apenas os documentos do seguro de veículo da camionete.

O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, não foi localizado pela nossa reportagem a dar explicações até o fechamento dessa edição.

“Ainda me surpreendendo com certas coisas que acontecem em nosso município. Enquanto a população necessita das ambulâncias , as mesmas se encontram em um galpão em Rio Branco. É válido lembrar que os veículos (patrimônios do município) são novos, foram entregues para a comunidade em 2019, porém encontram- se encostadas. Cuidar do patrimônio público é direito de todos nós, mas esse em questão deveria estar sendo cuidado pela prefeitura, pois é de sua competência. Indigna- me ainda, o fato de não ser a primeira vez que isso acontece nesta gestão, outro caso similar aconteceu com o veículo S10, o qual tombou e não teve recuperação para o mesmo. Danificar patrimônio público é crime, e fiscalizar é nosso dever” cobrou o vereador.