Assessoria – Uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu dois homens, apreendeu entorpecente e uma arma de fogo na noite deste domingo, 29, no bairro Eldorado.

A equipe avistou a dupla em atitude suspeita durante o patrulhamento na rua Castelão, quando saíram em fuga para o interior de uma residência. Ao realizar buscas na casa, foram encontradas cinco trouxinhas, aparentemente, de cocaína.

Após questionar os abordados, os militares realizaram diligências e conseguiram localizar em outra residência apontada, uma arma de fogo (revólver cal. 38) com 4 munições intactas.