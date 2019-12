Quem não está nada satisfeito com o pagamento neste final de ano são os servidores da saúde, já que os bolsos estão bem menos cheios do que se esperava.

O primeiro é em relação ao décimo terceiro salário, que metade foi pago em julho e a outra metade agora em dezembro. “Na primeira parcela, o governo não pagou realmente o que correspondia os 50% dos servidores. Teve servidores que tiveram desconto na insalubridade e redução no salário base. Foram descontos irregulares de 100 até 800 reais.

Foram vários descontos indevidos. Segundo a própria Sesacre foi um erro e eles estão fazendo uma folha suplementar para pagar o que foi descontado de forma indevida do décimo”, afirma Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

A outra bronca é em relação ao pagamento dos plantões extras ainda do mês de novembro, já que é normal o pagamento ser feito no mês seguinte.

A reclamação dos servidores é que esses plantões extras para boa parte representa quase 50% do que é recebido no final do mês. Ou seja, sem esse pagamento é como se um médico ou uma enfermeira só estivesse recebendo metade de seu salário habitual. “Está o maior alvoroço em todo o estado, principalmente em relação a essas horas extras. É metade do salário. O governo afirma que houve um erro e a promessa é que saia até esta terça-feira, 31. Vamos continuar acompanhando”, afirma Adailton. Por Ac24horas