A violência na Capital Rio Branco nem acaba e nem fica pouco, na última segunda-feira (30) do ano de 2019, o ônibus da hs 19:00 que faz linha para o município de Bujari foi assaltado e o motorista teve uma arma de fogo apontada para a sua cabeça.

Assim como das demais vezes, dois homens entraram no ônibus na entrada do Universitário, na saída de Rio Branco, adiante da entrada o Bairro Universitário, precisamente na ponte do Igarapé Batista, um deles com uma mochila nas costa, renderam o motorista para cometerem o crime.

Segundo informações das vítimas que estavam no transporte coletivo no momento da ação dos criminosos, um dos indivíduos ficou com a arma apontada para o motorista e o outro criminoso rendeu todas as vítimas realizando um arrastão, em seguida deixaram o local.

Apesar do susto ninguém ficou ferido fisicamente, mas o motorista que ficou em choque precisou ser medicado e levado para atendimento médico, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local colhendo informações para capturar os suspeitos.