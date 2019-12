O deputado estadual Fagner Calegário (PL) usou a sua página do facebook para, através de um vídeo, pedir responsabilidade e respeito por parte do governador Gladson Cameli (PP) para com os servidores do estado e todo o povo acreano.

Em vídeo, o parlamentar questiona o governador ao perguntar se Gladson Cameli tem noção de quantas famílias não tiveram um natal digno, e se ele tem noção do que as famílias dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), que não receberam até o momento, estão passando.

“Eu recebi um vídeo onde o governador diz que vai pagar dia 31, não, não, não, dai ele acha melhor pagar dia 30, não, não, não é melhor pagar agora para que segunda-feira esteja na conta. O quê que é isso governador, o senhor está brincando com coisa séria!!! O pai e a mãe de família que é trabalhador, que passa o mês inteiro trabalhando, quando chega no final do mês, querem somente uma coisa, honrar com seus compromissos e agora o senhor está brincando de quando vai pagar”, destacou Calegário.

Em vídeo, o deputado pede que o governador Gladson Cameli tenha responsabilidade com o povo acreano e com os trabalhadores: “Respeite os 223.993 votos que você teve foram 223,993 pessoas que acreditaram no seu governo, o que eu peço para o senhor é somente respeito”, concluiu.

Veja o Vídeo: