O ano de 2019, não foi fácil para o chefe do executivo acreano, o governador Gladson Cameli, viu seu governo ser aplaudido e depois de minutos ser criticados com toda a força pela população e por aliados, a sua inconsistência nas tomadas decisões, e a fata de habilidade políticas de alguns governistas, fizeram com que o governo fosse do céu ao inferno em questão de instantes.

Aliados

Os aliados do progressista, não mediram esforços para desgastar o governador, a troca de líderes na assembleia desgastou o governo como nunca, a retirada de Gerlen Diniz e a volta do mesmo para o cargo de líder do governo; deixou a popularidade do governo em baixa, já que para muitos o deputado progressista não tem a habilidade para ficar à frente do cargo.

O desgaste com a contratação de Petistas, foi o primeiro desgaste que o governo sofreu, uma enxurrada de críticas acompanhou cada contratação feita pelo governo.

O maior gerador de crises

O governo não precisou dos opositores para gerar as crises, o próprio governo e aliados foram os principais responsáveis pelas crises geradas ao longo desse ano, a falta de habilidade política de muitos, fizeram com que tudo recaísse sobre Gladson Cameli.

Apesar dos ocorridos, o governador tem tentado tirar o estado do buraco em que se encontra, depois de 20 anos de uma má gestão, o progressista tem tentado colocar as coisas no trilho.

Polêmicas

Como o ano foi bem inconsistente na gestão do progressista, aqui iremos citar apenas duas das grandes polemicas nesse governo, uma delas e o famoso jatinho, a repercussão não foi nada positiva, o governador recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais e pela imprensa, o que aumentou ainda mais a tensão entre os aliados e o comandante do executivo acreano.

Dia da vergonha, foi assim que os manifestantes chamaram o dia da votação da reforma da previdência estadual, um cordão de policiais em volta da assembleia legislativa, impediam os manifestantes de entrarem e acompanhar a votação que retirou direitos dos servidores estaduais, mais de 200 policiais estavam no local, e o desgaste acabou recaindo sobre o presidente da assembleia Nicolau Junior e o governador Gladson Cameli.

Inconsistência de secretários e nomeados

Um dos pontos desse governo foi a inconsistência nos cargos da gestão, muitos já iam dormi sem saber sem saber se no outro dia iria está ou não no governo, dentre eles os secretários. Alguns foram exonerados e depois voltaram; como exemplo Alisson Bestene, que deixou a secretaria de Saúde e voltou.

Fogo Amigo

Alguns governistas já preocupados com as eleições de 2022, começaram a atacar os aliados, gerando um clima tenso, já que o governo tenta formar uma base coesa para a disputa de 2020 na capital.

O fogo amigo na assembleia legislativa, também somou muitos para alguns desgaste do governo ao logo desse ano.

O governo foi de alguns erros políticos gritantes, no entanto administrativamente superou as expectativas, mostrou uma nova cara e tem buscado solucionar os problemas, se conseguir formar uma base coesa, Gladson Cameli fará uma boa gestão.

Tentando Organizar

Aos poucos o progressista começou a resolver algumas situações, pagou o decimo terceiro que o governo anterior não tinha pago, entregou o pronto socorro, com ajuda dos parlamentares de Brasília conseguiu mais equipamentos para a área da segurança, chamou concursados e tem buscado resolver os grandes gargalos que o estado tem, principalmente na área da saúde.