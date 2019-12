O prefeito Ilderlei não se abateu em meio aos muitos problemas herdados da gestão anterior, arregaçou as mangas e buscou reorganizar a gestão municipal. Um passo importante foi trazer a irmã Ildercleide Lima para chefiar o gabinete, sendo que a mesma tem acúmulo de experiência na gestão pública.

Equipes remodeladas em todas as áreas, o próximo passo foi sanar as dívidas de fornecedores, equipar as pastas e dar condições de trabalho aos secretários, assim o trabalho seguiu ritmo e cronograma alinhado, cumprindo as demandas nos mais diferentes setores da cidade.

Um dos maiores gargalos da administração era a infraestrutura, pois por muito tempo as ruas e avenidas não receberam manutenção e conservação e assim foi se deteriorando por completo. Com apoio e credibilidade de todos os parlamentares da bancada federal, Ilderlei recebeu indicação de emendas, buscou convênios em Brasília e iniciou o maior programa de recuperação de ruas já registrada na cidade.

Dezenas de avenidas, ruas e travessas entraram no cronograma, sendo que mesmo no período invernoso, seguem à todo vapor.

O olhar para saúde tem sido um dos diferenciais da gestão, pois Ilderlei sancionou recentemente o PCCR dos trabalhadores em saúde, modernizou e colocou remédio em todas as unidades de saúde do município, além de dar um trabalho diferenciado o combate e controle da dengue.

Na educação, os trabalhadores festejaram um aumento histórico, o maior até hoje registrado. O vice-prefeito Zequinha Lima, professor e que tem ajudado muito nas relações entre categoria e gestão, foi peça chave no processo de avanços para o setor.

Para fechar com chave de ouro, o prefeito autorizou um concurso para mais de 500 vagas, em todas as áreas da administração. “Faziam dez anos que a prefeitura não fazia concurso efetivo e este já é o maior de todos, uma verdadeira demonstração do nosso compromisso com as pessoas e com o bem-estar da cidade”, afirmou Ilderlei.

Outro fato que merece registro, foi a mudança anunciada da sede da prefeitura municipal.

Cruzeiro do Sul ganhara o primeiro Centro Administrativo do Acre, que funcionará no bairro do Miritizal, já a partir de janeiro. “Vamos modernizar nossa gestão, concentrar todos os órgãos da prefeitura em só local e ainda ajudar a desenvolver uma região tão esquecida, como é o segundo distrito”, destacou o prefeito.

A mudança trará economia de mais de R$ 300 mil em aluguéis e conta de energia, um dos fatores que fez pesar na decisão. A população do segundo distrito recebeu a notícia com euforia e muita festa, pois a ida da prefeitura para a região, será o início de uma ova era na economia e desenvolvimento do maior bairro da cidade.

Ilderlei prevê um 2020 melhor ainda, pois muitas emendas estarão liberadas e vários convênios serão celebrados com o governo do estado, que até aqui tem atuado ao lado da administração.

Cruzeiro do Sul é hoje uma das cidades mais arrumadas e cuidadas do estado, fruto do bom zelo e responsabilidade de Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima.