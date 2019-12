Os monitorados por tornozeleira eletrônica Kellyton Costa dos Santos e Elias Costa dos Santos foram mortos a tiros, e a jovem Rayla da Silva Monteiro, 19 anos, que está a grávida de 8 meses, foi baleada na barriga, na madrugada desta segunda-feira (30). O fato aconteceu na Rua João Amâncio, no Bairro Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, por volta das 2h30, três homens armados arrombaram a porta da residência onde as vítimas estavam e efetuaram 6 tiros contra Kellyton que morreu ainda no local. Elias foi atingido com 10 tiros e ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do pronto-socorro de Rio Branco. Já Rayla acabou sendo baleada com 1 tiro na barriga. Ao todo foram cerca de 20 disparos de arma de fogo foram feitos dentro da casa.

A grávida Rayla foi socorrida as pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a mulher em estado grave ao PS, e pela competência da equipe, a mulher sobreviveu e a criança foi retirada da barriga da mãe com vida.

Policiais Militares foram acionados e também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas o acusado não foi preso até o momento. Os militares isolaram a área até a chegada da perícia criminalística. Os corpos foram levados ao IML para identificação e exames cadavérico.