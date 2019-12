Assessoria – A capital Rio Branco será contemplada com mais de R$ 1 milhão e meio para a aquisição de retroescavadeira, moto-niveladora, caminhão basculante e veículos para a manutenção da infraestrutura da cidade. Além de R$ 800 mil para a construção de uma praça na capital.

Cruzeiro do Sul foi contemplada com R$ 300 mil para a construção de uma capela mortuária.

Porto Acre receberá R$ 460 mil para a construção da Rodoviária do Caquetá e R$ 450 mil para aquisição de retroescavadeira hidráulica.

Mâncio Lima receberá emenda no valor de R$ 450 mil para a aquisição de caminhão prancha, e Xapuri com R$ 350 mil para a compra de um ônibus que auxiliará à mobilidade urbana do município.

Rodrigues Alves foi receberá R$ 440 mil para a construção de uma quadra poliesportiva.

Para o senador, esses recursos são importantes aos municípios. “Sempre procurei viabilizar verbas para os municípios. São nos municípios onde moram as pessoas”, disse.

Ainda está previsto o empenho de R$ 10 milhões que serão investidos em obras de calçamento e pavimentação nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Manuel Urbano, Marechal Taumaturgo e Sena Madureira; e na construção de ciclo faixas e de terminal urbano em Rio Branco.

Para a saúde pública, o senador viabilizou R$ 15 milhões. Desse valor, R$ 8 milhões foram destinados à Secretaria de Saúde do Acre e R$ 7 milhões à prefeitura da capital.