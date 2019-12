Assessoria – Com o intuito de celebrar conquistas e avanços de 2019, o prefeito Ilderlei Cordeiro, seu vice Zequinha Lima e o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul participaram da confraternização de moradores da Vila Santa Rosa neste domingo, 29.

A celebração contou com a doação de um boi para a realização de um grande churrasco, além do sorteio de prêmios à comunidade. A frente de uma gestão participativa, Ilderlei faz questão de dialogar com a população sobre as dificuldades, soluções e avanços.

“Faz muito tempo que cozinho na lenha, sem condições de comprar um fogão e hoje realizei esse sonho, graças ao prefeito Ilderlei Cordeiro”, contou a dona casa, Gisele Tavares. Ela e mais outras 6 mulheres ganharam um fogão.

O sentimento de gratidão também é compartilhado pela moradora Maria Ivani de Alencar. “Agradeço, primeiramente a Deus, e ao prefeito por nos presentear com essa surpresa”, destacou.

Ilderlei aprendeu a ser solidário com o pai, o ex-deputado Ildefonso Cordeiro, que sempre fez questão de compartilhar junto a população. “Assim como meu pai Ildefonso Cordeiro, sempre tive o hábito de visitar os amigos e realizar grandes festas de confraternização. Hoje, estive com o Zequinha e o Clodoaldo, na Vila Santa Rosa. Essa não é apenas uma visita do prefeito, mas do ser humano Ilderlei Cordeiro que tem muita gratidão por todo esse povo”, salientou Ilderlei.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues, o momento é de união. “Essa foi a maior festa que a Santa Rosa promoveu. Todos os anos fazíamos, mas neste ano foi tremendo graças a ajuda do prefeito e do vice, do senador Márcio Bittar e secretários do Município”, disse.