Polícia Militar prende jovem e apreende menor com droga e arma de fogo em Rio Branco

Em Rio Branco, GIRO prendeu na noite deste domingo um jovem e apreendeu um menor de 15 anos com 5 trouxinhas de cocaína, uma arma de fogo, com 4 munições intactas, na Rua Castelão, no bairro Jardim Eldorado.