Um homem morreu afogado durante uma pescaria no açude de uma fazenda da BR-364, entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O pescador teria mergulhado para soltar a rede de pesca que tinha ficado presa em galhos quando se afogou.

O acidente ocorreu no sábado (28), e o corpo do morador, que estava sem documentos de identificação, foi achado neste domingo (29) por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima estava com um grupo de pessoas pescando, quando a rede se prendeu em galhos. O pescador, então, desceu em apneia – método de prender a respiração debaixo da água- conseguiu soltar a rede, mas não retornou à superfície.

“O corpo foi achado no fundo do açude. Tinha um grupo de pessoas em um pescaria e o acidente aconteceu por volta das 16h30. Não sabemos o nome completo e idade dele. Esperamos os familiares para identificação”, complementou o major Cláudio Falcão.

O major ressaltou que uma equipe foi para o local ainda no sábado. As buscas foram suspensas durante a noite e retomadas na manhã deste domingo.

“Fizemos alguns mergulhos e às 9h foi encontrado. O corpo foi levado para Tarauacá”, concluiu. Do G1 Ac