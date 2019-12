Bombeiros atuam no resgaste de vítimas do acidente entre ônibus e caminhão na BR-364, em Rondônia — Foto: Rômulo Azevedo/Arquivo Pessoal

Seis pessoas morreram e 26 ficaram feridas após uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus na BR-364, na noite de sábado (28), entre as cidades de Vilhena (RO) e Pimenta Bueno (RO). Três dos mortos são da mesma família. Entre os feridos, há 6 crianças e 2 grávidas.

O ônibus da empresa Bruna Turismo, que prestava serviço para a Transbrasil, seguia sentido Porto Velho, com dezenas de passageiros, quando bateu de frente com a carreta que estava na pista contrária, segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) João Paulo Lobato.

O acidente ocorreu a 52 km de Vilhena, numa região conhecida como Vale do Ávila. Chovia forte no momento.

O motorista do caminhão, a mulher e a filha do casal, de 2 anos, morreram. Outros dois filhos do motorista, de 5 e 10 anos, sobreviveram.