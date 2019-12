O caçador Manoel Soares da Silva, 53 anos, ficou ferido após ser atingido por um disparo acidental, na tarde deste domingo (29), na Reserva Florestal do Antimary, no município do Bujari.

A vítima contou que estava em uma região mata para caçar, quando foi montar uma “espera” (armadilha típica para matar animais silvestres), mas a espingarda acabou disparando de forma acidental, acertando o joelho direito de Manoel.

Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar na BR-364 e pediu ajuda para ir até o Bairro Praia do Amapá, na região do segundo distrito de Rio Branco, onde família dele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o caçador ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.