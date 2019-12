Assessoria – O encontro ocorrera na manhã de hoje, 27, no Polo da UFAC e contou também com a presença do prefeito Bira Vasconcelos que em sua fala agradeceu o brilhante serviço prestado pelos professores junto às suas comunidades estudantis e locais.

A Secretária Municipal de Educação, Fernanda Abreu participou da condução do encontro e destacou o papel que a SEMED, vem desenvolvendo junto aos professores e estudantes das comunidades urbanas e rurais “durante todo o ano de 2019, aliás em toda a nossa gestão, sempre estivemos ao lado dos professores e alunos, em fim de todas as comunidades estudantis, promovendo capacitações, formações, confraternizações, visitas in loco nas escolas, reestruturação física e de equipamentos das nossas escolas, em fim, estivemos e estaremos também no ano de 2020 ao lado daqueles que muito nos agraciam com sua maneira de ensinar e de aprender”, disse.