Assessoria – O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, juntamente com o secretário municipal de cultura e presidente da fundação municipal de cultura, participou e prestigiou o Campeonato Municipal de Futebol de Xapuri 2019, que aconteceu no campo.

Após várias rodadas, chegaram ao final do Campeonato as equipes Constantino e Atlético Siberiano. As equipes entraram em campo dispostas a batalhar pela vitória, tentaram criar oportunidades de ataques e contra ataques, mas os zagueiros mostram suas forças, não deixando os atacantes livres em nenhum momento.

As equipes fizeram um jogo bem truncado, ninguém marcou gols durante o tempo normal de jogo, levando a decisão para os pênaltis, onde a equipe do Atlético Siberiano levou a melhor após as cobranças.