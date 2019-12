O governador Gladson Cameli (PP) e seu vice Major Rocha (PSDB), iniciaram o governo em lua de mel com os trabalhadores da saúde e encerram o primeiro ano de governo com níveis de desgaste altíssimo.

Uma imagem do corredor do Pronto Socorro de Rio Branco abarrotado de macas, mostra que o caos na saúde continua e que as palavras de mudança não se concretizam.

A não regularização dos servidores do Pro-Saúde, retirada de gratificações e Reforma da Previdência, trouxeram arranhões inimagináveis já n primeiro ano de governo. Isso sem falar na tentativa de terceirizar a gestão da saúde, o que mobilizou a categoria que depois de muita pressão, conseguiu fazer com que as discussões e o projeto ficasse para o ano de 2020.

Na manhã deste sábado, o presidente do SINTEAC – Adailton Cruz usou uma página de rede social, para denunciar o que ele chama de continuidade do caos no Pronto Socorro da Capital Rio Branco.

O sindicalista se mostra magoado com o tratamento dispensado a sua categoria, logo a que mais apoiou Gladson e Rocha nas eleições de 2018.

Veja o conteúdo da mensagem de Adailton;

“Enquanto o GOVERNO achar que a culpa deste cenário, do caos no nosso sistema é do servidor, enquanto ele não parar de desvalorizar, explorar, cortar impiedosamente direitos, e passar a assumir a sua responsabilidade com a saúde dos acreanos, a situação será essa, o caos, que em um ano, só se aprofundou, ” destaca o sindicalista.

“Saúde é coisa séria, não se faz saúde, fugindo de suas responsabilidades e deveres, não se faz saúde, sem investimentos, sem contratações, sem planejamento, sem um padrão, sem ouvir quem vive e sente na pele, O SERVIDOR.

Não se faz saúde, pagando mal, retirando o pouco que temos, cortando até o nosso auxílio transporte, ninguém consegue produzir, com fome, doente e desmotivado.

Eu quero um salário DIGNO, eu quero uma saúde de qualidade. Enquanto essa tônica existir, o cenário será esse, caos, sofrimento e morte.

Essa é a realidade de hoje, 28/12/19, em um dos maiores hospitais desse estado. ”, finaliza Cruz.