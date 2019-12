As imagens abaixo parecem cômicas, mas não são, infelizmente são retratos de uma comunidade esquecida pelo prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, (Progressista). A denúncia é de Célio Nogueira, Vereador (DEM).

Moradores da pequena cidade de Porto Acre não pouparam críticas ao comentarem na publicação do parlamentar, como mostra a publicação baixo.

Os cidadãos do município plantaram uma bananeira como ato de reivindicar melhoria nas ruas, o atual prefeito já está há três anos como administrador, mas até o momento, não mostrou para que veio.

Já está chegando o final de mais um ano de gestão, e nada foi feito em relação aos buracos que estão em toda parte, não foi feita nenhuma operação de tapa buracos, nem mesmo na área urbana da Vila do V, e também nas demais localidades da cidade.

O lixo toma conta das ruas, o capim invade as calçadas, bueiros entupidos, tudo isto só está começando, já que estamos apena do início do inverno.

Caos na Vila do V

A Vila do V sempre foi tratada com descaso, me pergunto será que os votos de lá não tem valor? O Centro do V parece um grande atoleiro. Diz morador

O que diz o Vereador Célio Nogueira em sua publicação

Já fizemos vários pedidos junto à prefeitura de Porto Acre, para que fosse feito algo em relação aos problemas mencionados. Êxito, não tivemos, no entanto, não podemos nos conformar, a população clama por ajuda. Pedimos que a prefeitura, secretaria de obras, coloquem como prioridade os reparos nas ruas e avenidas, pois além de causar transtornos a todos que utilizam a via, é também vergonhoso. Diz o vereador