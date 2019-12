As investigações sobre a morte dos adolescentes Amanda Paiva, de 14 anos, e Tauan Oliveira, de 16 anos, começam a apresentar os primeiros resultados. Na noite desta sexta-feira (27), as forças policiais de Sena Madureira apreenderam duas menores moradoras no Segundo Distrito, suspeitas na participação do crime.

Segundo a polícia militar, as adolescentes têm 13 e 14 anos respectivamente e foram apreendidas quando estavam em casa. Uma delas era amiga dos adolescentes que atravessaram o rio, através da Catraia, até o Segundo Distrito. Lá, as vítimas foram dominadas por criminosos, torturadas e mortas.

Sem revelar maiores detalhes da investigação, a polícia afirmou apenas que as duas detidas, teriam atraído os adolescentes se valendo da amizade que tinha com os mesmos.

Até agora, não se sabe se a polícia localizou ou não os celulares das vítimas, mas os trabalhos de investigação seguem com a finalidades de montar o quebra cabeças e descobrir como ocorreu o duplo homicídio e qual teria sido a verdadeira motivação.

Até o momento o que se sabe é que Amanda e Tauan foram executados de maneira brutal e sem chance de defesa.

Sepultamento das vítimas

Seguindo os procedimentos de praxe, os corpos das vítimas tirados de uma cova raza, numa área de mata fechada, no Segundo Distrito, seguiram para a base do IML da capital, na última quinta-feira, 26.

Somente ontem, sexta-feira (27), a família das vítimas pôde retirá-los para proceder o sepultamento. Entes do enterro, os familiares tiveram alguns minutos para o velório, que ocorreu em locais diferentes. Logo em seguida, houve o sepultamento, sob forte comoção social. Por contilnet noticias