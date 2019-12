Autoridades civis e militares, assim como familiares dos jovens, prestigiaram o evento, a prefeita Fernanda Hassem, presidente do Legislativo Municipal Rogério Pontes, 1° tenente do Exército Thaires Suelen, sub tenente Sérgio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, 2°Sargento Gonçalves e o Secretário da Junta de Serviço Militar Adolfo Saady.

A cerimônia teve início com recepção à bandeira nacional, conduzida pelo 2° Ten Icaro Nascimento da Companhia Especial de Fronteira de Epitaciolândia (CEF). O ato foi seguido pela execução do hino Nacional Brasileiro. Logo após, dando início à cerimônia, os jovens dispensados do serviço militar prestaram juramento perante o estandarte nacional, lealdade e compromisso com a pátria mãe. A cerimônia continuou com discursos das autoridades.

Os 120 jovens foram lembrados de seus compromissos e que podem ser convocados pela presidência da República para servirem a Pátria até os 45 anos, em casos de necessidades. O evento encerrou-se com a entrega do CDI aos jovens compromitentes.