A prefeita Socorro Neri entregou, nesta sexta-feira (27), na sede do Grupo Star Motors, duas motocicletas Honda, modelo Pop, oferecidas pelo grupo como parte da premiação da 7ª edição do Copão Comunitário 2019, encerrado no dia 15 de dezembro.

Uma das motocicletas foi entregue à Anderson Costa, técnico e representante da equipe Jardim Eldorado, campeã do torneio. José Maria Roque de Lima, o Zezé, levou a segunda moto, sorteada entre os torcedores presentes na final da competição, realizada pela Prefeitura.

Socorro Neri agradeceu o apoio do Grupo Star Motors e disse que esse ano foi especial pois a empresa que sempre faz a doação de uma motocicleta para sortear entre os torcedores e que esse ano a empresa resolveu inovar, doando duas motos, sendo uma para o time vencedor.

“Temos visto o quanto é importante o apoio do Grupo Star Motors, que, estimula as famílias e as comunidades a irem prestigiar os jogos. Hoje, tivemos a garantia de que essa parceria continua para 2020 e em nome da municipalidade, fiz questão de estar aqui com o seu Oswaldo e toda equipe do grupo fazendo essas entregas, por entender a importância que o esporte tem para melhorar a vida da nossa juventude. Isso nos estimula a fazer uma 8ª edição ainda melhor”, destacou Socorro Neri.

De acordo com o sócio proprietário do Grupo Star Motors, Oswaldo Xavier Dias, que há sete anos contribui com a premiação do Copão Comunitário, a empresa de sua família não visa só lucro, visa também a oportunidade, além do relacionamento com clientes e servidores.

“Hoje, numa condição muito especial estamos entregando pela 7ª vez o prêmio que nós prometemos. Tanto para a torcida, como para o time vencedor. Isso para nós é uma alegria.”, disse Oswaldo.

No último dia 15 quando do encerramento do Copão a prefeita Socorro Neri entregou troféu, medalhas e R$ 10 mil reais em dinheiro ao time campeão. O vice-campeão, recebeu troféu, medalhas e R$ 5 mil em dinheiro.

O terceiro lugar recebeu R$ 3 mil. Também foram premiados o melhor goleiro, Ednardo da Silva Matos, do Jardim Eldorado; o artilheiro, Diego Soares Silva, que emplacou 10 gols durante o campeonato, que envolveu mais de quatro mil atletas.

Patrocinador do Copão

O Grupo Star Motors é uma empresa genuinamente acreana que se expandiu para outros estados e atualmente emprega mais de 200 funcionários. No mercado há 24 anos, hoje domina 75% do mercado de vendas de motos e quadrículos no Acre.

É reconhecida por estar entre as empresas que mais investe em qualificação profissional de seus servidores, valorizando cursos presenciais e distância. Se destaca ainda por ter em seus quadros de funcionário expressiva presença feminina.

Líder de vendas no Acre há 23 anos, o Grupo Star Motors está investindo mais de R$ 15 milhões, na construção de uma nova e moderna concessionária, Honda no Juruá, ampliando a oferta de produtos e gerando mais empregos, na cidade de Cruzeiro do Sul.

Oswaldo Xavier Dias, proprietário do Grupo é também presidente da Associação Brasileira de Distribuidores Honda – Assohonda, a maior associação de revendedores de veículos do Brasil.