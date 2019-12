O Palácio da Justiça funciona como Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). O espaço disponibiliza uma exposição permanente de objetos e processos judiciais históricos. Em seus corredores, está ainda a exposição sobre a história das Cinco Décadas do Poder Judiciário do Acre.

O local está disponível para visitas mediadas de alunos, bem como aberto para visitação de pessoas interessadas na cultura local. Segundo o livro de registro, neste ano teve 4.612 visitantes.

Tradicionalmente, no mês de maio ocorre a Semana Nacional de Museus e o Palácio da Justiça, bem como seu centro cultural foram os únicos locais acreanos que integraram a programação. Na 17ª edição da programação, o tema foi “Museus como núcleos culturais – O futuro das tradições”, atividade alusiva ao Dia Internacional dos Museus, comemorado dia 18.

Vale ressaltar que o auditório possui 120 lugares e nele foram realizadas 77 atividades, atendendo a diversos públicos, contribuindo de forma significante para a manifestação acreana. Exemplo disso foi I Semana Jurídica promovida pela Faculdade Pitágoras, evento onde o TJAC foi homenageado por prestar relevante serviço.

A Gerência de Acervos foi responsável por realizar o “Sarau com História”, inaugurando uma nova fase de mobilização para as narrativas de memória da instituição. A gerente Ana Cunha ressaltou que a ação foi idealizada para comemorar o Dia da Justiça e inserir mais efetivamente a comunidade no processo histórico do Poder Judiciário.