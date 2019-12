Continuando a série de avaliações sobre o primeiro ano de governo Gladson Cameli (PP) e Major Rocha (PSDB), o site 3 de julho mostra um pouco da retrospectiva do que foi a política de produção do governo. Até aqui, nada de novo, além de muitas viagens ao exterior, estas para falar da preservação ambiental e a confusão envolvendo o secretário demitido Paulo Wadt e a madrinha do cargo, deputada federal Mara Rocha (PSDB).

Indicado por Mara Rocha para conduzir a pasta considerada cartão postal do Plano de governo, o secretário de Produção e Agronegócio Paulo Wadt, assumiu a pasta com a missão de mudar a política econômica do Acre.

A Florestania era tida como debate vencido e ultrapassado, inclusive sendo este um dos pilares da campanha do atual governador Gladson Cameli, que prometeu abrir o estado para o Agro Negócio. Passados seis meses, Wadt mais viajava para cuidar dos negócios particulares do que cuidava de sua pasta. Logo o desgaste e as críticas do empresariado local veio à tona, causando incomodo a madrinha do cargo, deputada federa Mara Rocha (PSDB), que também teve apoio dos empresários do setor.

Mara reuniu com Gladson, falou do descontentamento e este prometera aceitar seu pedido para que trocasse o comando da pasta. O problema é que a palavra do governador não se sustentou, gerando assim uma crise com a parlamentar que se declarou rompida com o governo. Mara disse que foi desrespeitada pelo governador e seu grupo e que não queria mais conversa com o setor produtivo do governo.

Bocalon, que historicamente disputou eleições com a bandeira da produção, foi convidado para assumir a EMATER, com uma proposta de revolucionar o setor de assistência Técnica e Produção do Acre.

Nesse período, Gladson fez as pazes com Mara Rocha, lhes deu a garantia de apadrinhamento da produção outra vez, desta vez cumpriu com a palavra. Paulo Wadt foi exonerado e em seu lugar o indicado foi o médico veterinário: Edvan Azevedo, que pegou a difícil missão de dar respostas positivas, para uma área que não teve avanços algum.

Passados um ano, o setor produtivo estar na mesma, ou pior, pois as máquinas foram recolhidas, ramais sequer foram licitados, assistência técnica estar no papel e no discurso do Produzir para empregar e o governo não tem uma safra fruto de seu esforço e trabalho para mostrar.

Além desses entraves, não podemos deixar de registrar as contradições do que prometera para os agricultores. Quem não lembra daquela frase dita em um evento, quando afirmou: “Quem ver um fiscal do IMAC multando me avise!’.

Pois é, o IMAC é um órgão fiscalizar e não facilitador de desmatamento e agressão ao meio ambiente, faltou conhecimento ao nobre governador.

O governador vive em Fóruns pelo mundo, pregando sustentabilidade, conservação das florestas e não tem coragem de afirmar que, em um estado da Amazônia como Acre, não existe espaço para expansão do Agronegócio em larga escala, mas sim, para fortalecer agricultura familiar.