O que era para ser uma virada de ano com bolso cheio, se transformou em desespero para mais de 140 professores da rede municipal de ensino de Marechal Thaumaturgo. Pelo ao menos é o que consta na denúncia feita pelo vereador Àtila Pinheiro (PSD), que é do mesmo partido do prefeito Isaac Pianko.

O parlamentar usou uma página de rede social para descrever a dura realidade enfrentada pelos servidores, que já completaram dois meses sem ver a cor de seus salários. Atila diz que sequer os trabalhadores tiveram condições de ter um natal digno, de comprar ao menos um brinquedo para seus filhos, isso porque a última vez que receberam foi no mês de outubro.

“Não posso me calar diante de uma situação como esta, recebi diversas ligações de colegas desesperados e pedindo inclusive sigilo na denúncia, pois temem retaliações, ”, disse Àtila.

O show ao qual se refere o parlamentar, será o da banda ‘Batida Louca’, uma atração nacional que se apresentará em Marechal Thaumaturgo na passagem de Réveillon.

Sobre as denúncias, fizemos contato por telefone com a prefeitura de Marechal, mas não conseguimos falar com alguém que desse informações sobre o caso. Fica aberto o espaço para a resposta da equipe do prefeito Issac pianko.

