Obras inacabadas, prédios pichados, deteriorados, abandonados, matagal, lixo, sujeira, falta de segurança e de cuidado do poder público. Esse é o cenário encontrado no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, avaliado em R$ 1,2 bilhão.

O conjunto foi construído para ser a terceira maior cidade do Acre, com uma população de aproximadamente 60 mil pessoas. A construção previa ainda 10,5 mil moradias, além de escolas, terminal de transporte, delegacias, creches, unidades de saúde e até uma Escola de Gastronomia.

Localizado na BR-364, sentido Porto Velho, em uma área de mais de 700 hectares, o conjunto virou cenário de total abandono e esquecimento. Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve no local e mostrou alguns dos espaços abandonados.

O secretário estadual de Infraestrutura, Thiago Caetano, disse que o governo tem conhecimento dos problemas nos espaços públicos não só da Cidade do Povo e que ano que vem alguns devem começar a ser revitalizados.

“A gente já tinha conhecimento dessa situação, alguns espaços públicos no Acre precisam de melhorias. Podemos destacar que esses espaços, não somente da Cidade do Povo, a maioria foi concluído e entregue entre 2014 e 2015. Eles, em tese, foram colocados à disposição da prefeitura, mas o que a gente verifica é que nenhum deles ou quase nenhum teve uma ocupação de fato”.

O gestor disse ainda que o atual governo tem procurado inaugurar obras e já deixá-las em funcionamento. “Quando assumimos a gestão tivemos que priorizar alguns espaços, entre eles foram feitas reformas em dezenas de prédios, desde o próprio Palácio, Casa Civil e Rádio Difusora”, afirmou.

Centro de Juventude

Construído para ser um grande Centro de Juventude e Esporte, o espaço tinha campo de futebol de grama natural, quadras, teatro a céu aberto, vestiário, estrutura para lanchonetes, praça para crianças e até uma delegacia. Porém, o que se vê atualmente é outra cena.

Vândalos arrancaram telhas, portas, picharam paredes, quebraram lâmpadas e jogaram pedras para quebrar o que não puderam arrancar. O que a ação humana não destruiu, o matagal tomou conta.

Escola de Gastronomia

Com as obras iniciadas em abril de 2014, o Centro de Educação Profissional e Tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício era a aposta para o crescimento na área gastronômica de hotelaria e tecnologia no Acre.

De acordo com o antigo governo, foram investigados quase R$ 12 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), do governo do Acre e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O centro mede 2,4 mil metros quadrados com salas de aulas, laboratórios, restaurantes e hotelaria, bar e cafeteria, cozinha experimental, panificação e confeitaria. Além de práticas livres de hotelaria e camareira, biblioteca, lanchonete, e outras áreas de convivência e formação. Seriam cerca de 120 alunos da região por turno.

Em dezembro de 2018, a escola foi inaugurada, mas nunca chegou a funcionar. A equipe da Rede Amazônica encontrou o prédio fechado e, segundo um servidor que não quis ser identificado, não há equipamentos e instalações no local.

Os moradores questionam a demora na entrega, a aplicação de recursos e a falta de conclusão.

Mercado municipal

Outro local que precisa de uma atenção especial é o Mercado Municipal do conjunto. Diferente dos demais espaços, o mercado não sofre com problemas internos, mas sim ao redor.

A parte que dá acesso ao mercado está tomada por mato, lixo, sujeita e entulho. O estacionamento e a parte usada por caminhões e fornecedores para descarregar mercadoria tem lama, lixo a céu aberto e urubus.

Segundo os moradores, o estacionamento era para ser asfaltado, mas, atualmente, fica intrafegável com as chuvas.

