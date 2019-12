A Polícia Civil do Acre já ouviu mais de 20 pessoas sobre o sumiço e a morte dos adolescentes Thauan Araújo de Oliveira, de 16 anos, e Amanda Paiva Cavalcante, de 14. Os corpos dos dois foram achados enterrados em uma mesma cova rasa no bairro Niterói, em Sena Madureira, interior do Acre.