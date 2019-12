O Deputado Estadual Fagner Calegário (PL) encerrou o ano de 2019 como o novato mais produtivo da ALEAC, segundo os números publicados pela mesa diretora da Assembleia Legislativa nesta última semana.

Calegário, apesar de neófito, mostrou que não é um amador. Na posição de independente, manteve uma postura coerente desde os primeiros dias de mandato. Votou a favor de pautas que beneficiaram a população acreana e combateu arduamente os que prejudicaram, a exemplo da reforma da previdência.

O parlamentar, que já no final da legislatura de 2019, passou a integrar a sigla do Partido Liberal, se gabaritou como um dos principais quadros políticos do estado, deixando para trás figuras que há anos acumulam mandatos.

Questionado sobre o feito, Calegário afirmou que está apenas fazendo o seu trabalho. “Não sei fazer diferente. Venho da iniciativa privada e lá o resultado é medido pela produtividade. Estou fazendo o meu trabalho e continuarei produzindo enquanto estiver aqui”.