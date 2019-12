Algumas pessoas que não utilizam ferramenta digital, ou que tenham problemas com seu cartão, podem amargar uma virada de ano sem aquele dinheiro da festa

As agências bancárias do não terão atendimento ao público no último dia do ano 31 de dezembro. Segunda-feira 30 de dezembro. Dia 31 será exclusivo de serviços internos, portanto quem deseja fazer algo que requer atendimento interno, procure antecipar, ou deixe para ir a partir do dia 2 de janeiro. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Marcado para acontecer dia 31 terça-feira, o pagamento do mês de dezembro de todos os servidores da rede pública estadual, pode se tornar tumultuado e cheio de transtorno. Sem auxílio de pessoas nos caixas ou atendimento dentro da agência, muitas pessoas podem ser pegas de surpresa e, portanto, é bom se atentar para as informações da Febraban – Entidade que representa as instituições bancárias em toso País.

A Febraban lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionaram no Natal (25) e não abrirão no dia da Confraternização Universal (1º de janeiro).

A federação orienta a população a utilizar os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes. Os carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) vencidos no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.