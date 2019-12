A prova para 553 vagas da secretaria municipal de educação de Rio Branco – SEME, serão realizadas no domingo (29). Diferente da primeira data, a comissão organizadora concentrará as provas em somente quatro locais, FAMETA, UFAC, FAAO e UNINORTE.

Os candidatos deverão se atentar para os horários e locais onde terá que fazer a prova, sendo que os portadores de necessidades especiais, estarão todos com endereço de prova na UFAC.

Sob responsabilidade da banca organizadora da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fundape), da Universidade Federal do Acre (Ufac) o novo exame será realizado devido a um equívoco na distribuição das provas que seriam aplicadas no dia 17 de novembro de manhã que foram trocadas pelas que seriam realizadas na parte da tarde para os candidatos ao cargo de Cuidador Pessoal.

Ao constatar o problema a Comissão do Concurso Público decidiu que, na ocasião as provas fossem recolhidas e novas provas fossem reaplicadas. A prova objetiva será composta pelas matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais/ Atualidades, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Locais e horários das provas:

Manhã: das 08 horas às 12 horas

Locais: UFAC, UNINORTE, UNIMETA e FAAO.

Tarde: das 14 horas às 18 horas

Locais: UFAC, UNINORTE, UNIMETA e FAAO.

Transporte:

O atendimento dos locais de prova será da seguinte forma:

UNIMETA: Linha 204 – Mocinha Magalhães, 04 ônibus;

FAAO: Linha 501 – Troncal Av. Ceará, 03 ônibus articulados e Linha 303 – Universitário 04 ônibus;



. UNINORTE: Linha 401 – FUNDHACRE, 03 ônibus e Linha 406B – Jequitibá/Cidade da Justiça, 01 ônibus.

De acordo com o RbTrans, com exceção da linha 406B, todas as linhas citadas atendem o Terminal de Integração Tucumã, que pode ser utilizado como ponto de transferência gratuita entre as linhas Além disso, dele parte a linha alimentadora 525 – Rui Lino, que atende diretamente a UNIMETA e conta com 01 veículo.