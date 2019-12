O suspeito de matar Elizaú Moreira de Farias, de 49 anos, na tarde desta quarta-feira (25), foi preso horas depois do crime. Gilmar Souza da Silva, de 46 anos, foi capturado em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar.

Silva foi preso na Rua Palmeiral, no bairro Cidade Nova. O crime ocorreu na Gameleira, região do Segundo Distrito de Rio Branco, na Rua Cunha Matos, bairro Seis de Agosto.

Segundo a polícia, testemunhas afirmaram que Silva, que é conhecido como “Raul”, teria atingido a vítima, que morreu na hora, com uma facada no peito.

Foram deslocadas equipes do Segundo Batalhão de Polícia Militar, dos grupamentos da Rotam e do Giro e duas viaturas, além do Grupamento Tático do Batalhão para fazer buscas pelo suspeito.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, falou da rápida ação da polícia em capturar o suspeito. “As polícias estão atentas para que, em casos como esse, a resposta possa ser dada com a maior rapidez possível”, afirmou.

Dois crimes no mesmo dia

Dejane Araujo Moreira, de 41 anos, foi presa, segundo a polícia, suspeita de matar Gessildo Santos, de 27 anos, com uma facada no peito durante comemoração de Natal, na madrugada desta quarta (25). O crime ocorreu por volta das 3h40 em uma casa na Rua Canário, no Residencial Andirá, em Rio Branco.

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informou que Dejane e Santos começaram uma luta corporal após uma discussão durante a festa. Em seguida, ela pegou uma faca que estava no chão e desferiu um golpe contra ele.

Após a ação, a mulher fugiu do local e foi localizada pela polícia em uma residência na região. Ela foi levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e à polícia, Dejane relatou que pegou a faca para se defender, já que estava sendo agredida. Por G1 Ac