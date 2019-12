O presidente estadual do PROS , o ex-prefeito Deda, está organizando o partido para disputar o legislativo com força máxima em 2020, nos 5 municípios do Vale do Juruá: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves , Porto Walter e Marechal Thamaturgo.

O partido liderado por Deda e a deputada estadual Maria Antônia também terá candidatura própria para o executivo em Rodrigues Alves. Além disso, o partido discute a indicação de duas vice-prefeitura em Marechal e Mâncio Lima.

Deda também tem organizado o PROS na região do Alto Acre, principalmente nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Nessas duas cidades, Deda formou um dos maiores grupos políticos fora da região do Vale do Juruá.

Por Leandro Matthaus