Equipes policiais do 2° Batalhão e do Bope da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperaram um veículo Fiat Strada, roubado na véspera de Natal.

Os militares receberam informações do Ciosp de que o veículo roubado estava transitando na BR 364. Ao realizar buscas, os policiais encontraram o carro no momento em que era abastecido em um posto de combustíveis. O condutor foi abordado e, após consulta no sistema, foi constatado o registro de roubo.

Indagado sobre o crime cometido na véspera de Natal, o envolvido passou as informações e localidade em que os demais envolvidos estavam. Ao todo, sete pessoas foram presas na ação.

Os policiais conduziram os indivíduos a delegacia, juntamente com veículo recuperado, para os procedimentos cabíveis ao fato.